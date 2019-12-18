Haberler » Güncel » Uludağ'da ceset bulundu! - Haber

Uludağ'da ceset bulundu!

Bursa Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu.

18.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:05Uludağ'da ceset bulundu!
'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Uludağ'da daha önce Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında görülen cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Savcının incelemesinin ardından cesedin vinçli helikopter ile indirileceği öğrenildi.
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17'nci gününde yeni gelişme yaşandı. Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Bulunan cesedin savcılık incelemesinin ardından vinçli helikopter ile zirveden indirileceği öğrenildi.
(İHA)

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:05 Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Haber
17:05 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Haber
17:04 İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Haber
17:00 Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek - Haber
17:00 Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 17:06:31