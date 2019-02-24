Uludağ'da Hafta Sonu Hareketliliği

Kaynak: AA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.Uludağ'da hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerle, yoğun hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde konaklayan yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak günün tadını çıkardı.Kütahya'dan Uludağ'a tatil için gelen Ece Hatinoğlu, AA muhabirine bölgeyi çok beğendiğini söyledi.Hatinoğlu, "Arkadaşlarımla birlikte kayak yapmaya geldik. Çok eğleniyoruz. Hafta sonu olduğu için yoğunluk çok yüksek." dedi.Tatilcilerden Esra Akgedik de kayak eğitimi için Uludağ'a geldiğini belirterek, "Hafta sonu nedeniyle çok kalabalık, aşırı bir yoğunluk var. Kayak eğitimi almaya geldim. Çok mutluyuz. Gelmeyenlere tavsiye ederim." diye konuştu.Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı 164 santimetre olarak ölçüldü.Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 2 derece olduğu Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.