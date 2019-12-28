Haberler » Güncel » Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor - Haber

Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden vatandaşlar pistleri doldurdu.

28.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:23 Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor
'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'ı ziyaret eden vatandaşlar pistleri doldurdu.
Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Uludağ'a gelen vatandaşlar, "Oteller Bölgesi"nde kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkardı.
Kar kalınlığının 42 santimetreye ulaştığı Uludağ'da acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   Sakarya 'evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı-ek - Haber
16:26   Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş - yeniden - Haber
16:26   Düzce'de kediler yarıştı - Haber
16:25   Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - Haber
16:25   Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi (2) - Yeniden - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:27:50