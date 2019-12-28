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Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden vatandaşlar pistleri doldurdu.

28.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:00
'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'ı ziyaret eden vatandaşlar pistleri doldurdu.
Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Uludağ'a gelen vatandaşlar, "Oteller Bölgesi"nde kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkardı.
Kar kalınlığının 42 santimetreye ulaştığı Uludağ'da acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor

Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA


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