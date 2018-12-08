Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da, sezon henüz açılmamış olmasına rağmen günübirlikçiler yoğunluk oluşturdu. Bursa
ve çevre şehirlerden gelen günübirlikçiler, güneşli havada kızakla kayarak karın tadını çıkardı.
Arkadaşlarıyla Mersin
'den Uludağ'a gelen Süphan Oruç, bölgeyi ilk kez gördüğünü belirterek, "Gerçekten burası çok güzel, kızakla kaymak çok eğlenceli. Kayak yapmayı bilmediğimiz için kızaklarla kayıyoruz. Eğlenceli bir ortam. Uludağ'ın havası bizim oralara göre biraz sert. Onun dışında gayet eğleniyoruz." diye konuştu.
Üniversitenin düzenlediği gezi kapsamında ilk kez Uludağ'a gelen Dilara Dalgıç da "Havası biraz sert ama çok eğleniyoruz. Düşe kalka kızaklarla doya doya kaydık. Uludağ'ı çok beğendim, kesinlikle tekrar gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Adana
'dan gelen Sena Atalay yaşadığı kentte kara hasret olduklarını belirterek, daha önce Erciyes
'e gittiğini, bu kez Uludağ'ı tercih ettiğini dile getirdi. Kar
kalınlığı 20 santimetre
Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece olduğu Uludağ'da, yarın itibaren aralıklarla kar yağışı bekleniyor.
Bursa,Türkiye,Uludağ
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:43