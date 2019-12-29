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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

29.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:45 Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin gözde merkezlerinden 'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkartırken, jandarma ekipleri ise kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. 2019 yılının son hafta sonunda gelenler ve yeni yıla Uludağ'da girecekler zirveyi doldurdu. Sisin ve karın etkili olduğu zirvede, tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Adeta adım atmaya yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar ise ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Uludağ'ı çok iyi bulan tatilciler, her sene zirveye geleceklerini söylediler.

Öte yandan jandarma ekipleri, yeni yıl öncesi kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, Milli Parklar'daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan veya uygun olmayan araçların zirveye çıkılmasına müsaade edilmiyor. Ekipler, kış sezonu boyunca uygulamalarını sürdürecek.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)


Jandarma, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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