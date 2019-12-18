Haberler » Güncel » Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Haber

Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları sırasında ceset bulundu.

18.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:10
'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Sarp için başlatılan arama çalışmaları sırasında ceset bulundu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor.
Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştı. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.
Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan alınacak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.
Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04 İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Haber
17:04 Tunceli isviçre'de yaşayan iş insanından tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Haber
17:04 Destici asgari ücretin 2 bin 475 tl olmasını teklif ediyoruz - Haber
17:04 HEM duvarına resim yaptılar - Haber
16:59 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Günaydın Başkanlığında Toplandı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 17:06:42