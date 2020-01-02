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Uludağ'da Kaçak Yapılaşmaya Geçit Yok

Osmangazi Belediyesi, Uludağ yolu üzerinde yer alan bir işletmenin kaçak olarak inşa edilen bölümlerini yıktı

02.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:27 Uludağ'da Kaçak Yapılaşmaya Geçit Yok

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İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkan Osmangazi Belediyesi, 'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan 'ı kaçak yapılardan temizlemek adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ yolu üzerinde yer alan bir işletmenin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği belirlenen bölümleri, iş makinesi ile yıkıldı. Güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.


Osmangazi Belediyesi, Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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