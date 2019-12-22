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Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı

Bursa'da kış turizm merkezi Uludağ'da oteller doluluk noktasına ulaşırken kar kalınlığının beklenenin altında olması ziyaretçileri üzdü.

22.12.2019 08:15 | Son Güncelleme: 22.12.2019 08:25

Kış turizminin merkezlerinden biri olan , yılbaşı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yıla sayılı günler kala tatilciler ve günübirlikçiler Uludağ'da yoğunluk oluştururken, ziyaretçilerin önemli kısmı kayak için geldiği bölgede şoka uğradı.

KAR KALINLIĞI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Geçen yıl 28 Ekim'de Uludağ'daki kar yağışıyla kayak sezonu açılırken, bu sezon kar kalınlığı beklentilerin oldukça altında kaldı. 2 hafta önce eriyen karlar nedeniyle pistlerde kayak yapamayan ziyaretçiler, bir an önce kar yağışı beklediklerini ve hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

KAYAK YOK, YÜRÜYÜŞ VAR

Kar kalınlığının 18 santimetre olduğu Uludağ'da otellerin doluluk oranına ulaşması dikkat çekti. Yılın son günlerine doğru yoğun kar yağışının beklendiği Uludağ'da ziyaretçiler vakitlerini çeşitli etkinliklerle ve bölgeyi dolaşarak geçiriyor.

Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı

Uludağ, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


Ekonomi

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