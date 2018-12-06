Uludağ'da Kar Yağışı

Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 11 santimetreyi buldu.
Zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfırın altında 3 derece ölçüldü.
Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışması yaptığı Bursa-Uludağ kara yolunda ise sürücüler zaman zaman zorluk yaşadı, yoldan çıkan bazı araçlarda hasar oluştu.Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Türkiye,Uludağ,Kar
06 Aralık 2018 Perşembe 14:48