Uludağ'da Kar Yağışı Yeniden Başladı

Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da yeniden kar yağmaya başladı. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 4 santimetreyi buldu.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı Uludağ yolunda araç sürücüleri de zaman zaman zorluk yaşıyor.
"Oteller bölgesi"nde mevsimin ilk karı 25 Ekim'de yağmıştı.
Türkiye,Uludağ,Kar
15 Kasım 2018 Perşembe 15:03