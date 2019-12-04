Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok

ULUDAĞ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan toplam 178 kişi, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve sis, arama-kurtarma ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan arama çalışmalarına dün gece ara verildi.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 178 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

TİPİ VE KAR, ARAMA ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uludağ'da dün gece saatlerinde kar yağışı ve sis etkili olunca, insanlı keşif uçakları ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle yapılan, havadan arama çalışmalarına ara verildi. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor. Bugün saat 09.00'da, aralamaların 58'inci saatinde iki dağcıdan herhangi bir ize rastlanmadı.

- Bursa