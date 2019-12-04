Haberler » Güncel » Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok - Haber

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok

ULUDAĞ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

04.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:13Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok
ULUDAĞ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan toplam 178 kişi, iki dağcıdan herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgede etkili olan kar yağışı ve sis, arama-kurtarma ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan arama çalışmalarına dün gece ara verildi.

İstanbul'dan 'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 178 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

TİPİ VE KAR, ARAMA ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uludağ'da dün gece saatlerinde kar yağışı ve sis etkili olunca, insanlı keşif uçakları ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle yapılan, havadan arama çalışmalarına ara verildi. Karadan aramaların sürdürüldüğü bölgelerde, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da, kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, sürdürülüyor. Bugün saat 09.00'da, aralamaların 58'inci saatinde iki dağcıdan herhangi bir ize rastlanmadı.


- Bursa

Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38 Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesine dava - Haber
11:38 İZKAD'ın gönüllü annelerinden "Sevgi İvmekleri Projesi" - Haber
11:36 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı - Haber
11:36 Gaziantep'te fabrikadaki yangına müdahale sırasında 7 işçi rahatsızlandı - Haber
11:36 İçişleri Bakanlığı Kasım Ayı Bilgilendirme Toplantısı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:01 Neslican'ın adının, okuduğu okula verilmesi teklifine ret çıktı - Haber
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Haber
10:50 Türkiye'nin en güvenli şehri Eskişehir oldu - Haber
10:34 Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor - Haber
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı
4.12.2019 11:41:32