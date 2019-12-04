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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (2)

VALİ CANBOLAT, ULUDAĞ'DAUludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

04.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:31Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (2)

VALİ CANBOLAT, ULUDAĞ'DA

'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Uludağ Jandarma Karakolu'na gelerek, arama-tarama faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kurulan kriz masasında arama- kurtarma çalışmalarının devam edileceği kararı alındı.

'EKİPLERİMİZ 24 SAAT ÇALIŞIYOR'

Bursa Valisi Canbolat, kalabalık bir ekiple, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz pazar akşamı itibariyle gelen ihbar neticesinde, 2 arkadaşımızın kaybolduğu ihbarı üzerine, oteller bölgesinde araştırma yapılmış olup, akabinde kriz masası kuruldu ve arama-tarama faaliyetleri başladı. O günden bu yana, alanda arkadaşlarımızı arıyoruz. Bugün yoğun yağış sebebiyle geniş bir alana inemedik, ama 260'a yakın resmi ve sivil ekiplerimizle aramalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca bir uçağımız var, JİKU dediğimiz termal kameraya ait uçağımız var. Yine jandarmaya ait arama-kurtarma helikopterimiz var. Allahtan ümit kesilmez, bu 2 arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Her türlü seferberlik içerisindeyiz. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla çalışıyor" dedi.

'ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİZ'

Kayıp olan 2 dağcı adına herhangi bir iz, emera ya da delile rastlanılmadığını ifade eden Vali Canbolat, "Şu ana kadar herhangi bir iz, emare ya da delile rastlayamadık. Dağcı arkadaşlarımızın, cep telefonu sinyallerinden tespit yapmak üzere bölgeye GSM operatörlerinin baz istasyonlarını getirdik. Onların verdiği birkaç noktada arama yaptık, ancak ikinci bir arama daha yapacağız. Şu anda Uludağ'da bu güne kadar yapılan arama-kurtarma çalışmalarını değerlendirdik. Arama çalışmalarını sonlandırmayacağız, devam edeceğiz. Süreci, daha sonra yapacağımız toplantılarla devam ettireceğiz. Nihayete ne zaman ereceğini konuşmak için henüz erken. Hava müsade ettiği taktirde biz alanlarda olacağız. Farklı bölgelerin tamamını yeniden tarayacağız" diye konuştu.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,



Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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