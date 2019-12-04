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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (4)

KAYIP AKUT EKİBİNE ULAŞILDIUludağ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan ve bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine, jandarma ve AFAD ekiplerince ulaşıldı.

04.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:19Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (4)

KAYIP AKUT EKİBİNE ULAŞILDI

'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan ve bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine, jandarma ve AFAD ekiplerince ulaşıldı. AKUT görevlileri, bulundukları vadiden, halatlarla yukarı çekildi.Öte yandan Karadere bölgesinde, yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları sırada su birikintisine düşüp, 3 arkadaşı tarafından kurtarılan AKUT görevlisi, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. 4 AKUT görevlisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,



Jandarma, Uludağ, Sabah, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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