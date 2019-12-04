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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5)

VALİLİKTEN AKUT EKİBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMABursa Valiliği'nce Uludağ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan, bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

04.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:05Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de iz yok (5)

VALİLİKTEN AKUT EKİBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nce 'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama çalışmalarına dün akşam katılmak üzere yola çıkan, bu sabah telsiz irtibatları kesilen 4 kişilik AKUT ekibine ulaşılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı bulmak üzere arama faaliyetlerine katılan 4 kişilik AKUT personeli, Gölçukuru Yaylası yakınlarında bölgenin sarp olması ve öngörülemeyen durum dolayısıyla 03.12.2019 gecesini, çadır kurarak bu bölgede geçiren AKUT personeline, bölgeye giden AFAD, JAK, ANDA, AKUT ekipleri tarafından 04.12.2019 tarihinde saat 16.00'da ulaşılmış ve bulundukları mevkiden alınarak, güvenli bir şekilde geri dönüşümlerine başlanmıştır" denildi. Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



Bursa Valiliği, Uludağ, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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