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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yokUludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

05.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:10
'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok
Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen havadan arama çalışmalarına bugün tekrar başlandı. Arama- kurtarma ekipleri, Genel Komutanlığı'nın 2 helikopteriyle ulaşılamayan bölgelere indiriliyor.
İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 178 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
HAVADAN ARAMA TEKRAR BAŞLADI
AFAD koordinesindeki 280 kişilik ekip, kayıp 2 dağcıyı arama çalışmalarını 4'üncü günde de sürdürdü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen havadan arama çalışmalarına, bugün sisin geçmesiyle tekrar başlandı. Çalışmalara hem havadan hem karadan devam edilirken, AFAD, JAK ve JÖH ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2 helikopteriyle ulaşılamayan bölgelere indiriliyor. Ekipler ulaşılamayan bölgelerdeki mağara ve dere yatakları ile kar kalınlığı nedeniyle bakılamayan noktalarda arama yapacak.
KAYIP DAĞCILAR 3 GÜN DAHA ARANACAK
Öte yandan arama çalışmalarının, Mert Alpaslan ile Efe Sarp'ın ailelerinin Bursa Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı'na başvurusu üzerine bugün dahil 3 gün uzatıldığı belirtildi.
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 4'üncü günde de iz yok

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA


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