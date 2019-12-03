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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu

ULUDAĞ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları sürdürülüyor.

03.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:51Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu
ULUDAĞ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede 130 kişilik ekip, dağcıları bulmaya çalışırken, aramalarda 'den getirilen 2 insanlı keşif uçağı da kullanıldı. Ekipler, 'ın 6 noktasında kar motorları, paletli araçlar ve drone ile arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, hava kararınca sisin de etkili olması nedeniyle yolunu kaybetti. Aileleri, dağcılara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu Uludağ'da; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi, aynı gece saat 23.00 sıralarında arama- kurtarma çalışmalarına başladı.

BÖLGEDE AYAK İZLERİ

Ekipler, gece boyu sürdürdükleri arama çalışmalarında ayak izlerine rastladı. Yürüttükleri çalışma hakkında bilgi veren NAK Başkanı Fatih Işık, "Ayak izlerine rastlandı; ancak onların ayak izi olup, olmadığına dair net bilgi yok. Saklıgöl bölgesinde iki çift ayak izi görüldü ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri, izleri takip ediyor" dedi.

Efe Sarp ile Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları dün gün boyunca sürdürüldü. Havadan destek için dün gece Tunceli'den Uludağ'a, gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 insanlı keşif uçağı getirildi. Dağcıların izine rastlanılmazken, bu sabah yakıt ikmali için uçaklar bölgeden götürüldü.

6 NOKTADA ARAMA ÇALIŞMASI

Dağcıları arayan 130 kişilik ekip, Yedigöller, Alaçam, Maden, Tutyeli, Saitiabat ve Sarıalan bölgelerinde kar motorları, paletli araçlar ve drone ile çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan arama çalışmalarının 34'üncü saati olan bugün saat 09.00 sıralarında, arazide dağcılardan birine ait olduğu sanılan kafa lambası bulundu. Yapılan araştırma sonucu kafa lambasının, kayıp dağcıları arayan sivil arama kurtarma ekiplerinden düştüğü ortaya çıktı.


- Bursa

Tunceli, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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