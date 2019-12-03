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Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (3)

'TEK İSTEĞİMİZ, ÇOCUKLARIMIZA ULAŞMAK'Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın yakınları da bölgede ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor.

03.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:42Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (3)

'TEK İSTEĞİMİZ, ÇOCUKLARIMIZA ULAŞMAK'

'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan 2 amatör dağcıyı arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Mert Alpaslan ve Sarp'ın yakınları da bölgede ekiplerden gelecek iyi haberi bekliyor. Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, geceden beri bölgede olduklarını belirterek, "Pazar günü Uludağ'a geldiler, akşama doğru iletişim kesilince jandarmaya haber verildi. Biz de bunun üzerine haber aldık. Gece geldik, halen bekliyoruz. Efe'nin de ailesi burada. Çocuklarımızla buluşmayı bekliyoruz. İnanılmaz seferberlik var. Herkese minnettarız. Emeği geçen tüm birimlere teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda bulunurlar. Tek isteğimiz, bir an önce çocuklarımıza ulaşmak" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,



Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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