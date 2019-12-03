Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)

İNSANLI KEŞİF UÇAKLARI TEKRAR HAVALANDI

Uludağ'da, pazar gecesi zirveye çıkmak için tırmanış yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama- kurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Bölgede, dün gece Tunceli'den getirilerek, kullanılan 2 insanlı keşif uçağı ile bugün saat 15.00 sıralarında yine havadan tarama yapıldı. Isıya duyarlı, vücut ısısı tespit edilebilen insanlı keşif uçakları ile kayıp dağcılar arandı.

SESLİ ARAMA

Öte yandan Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,