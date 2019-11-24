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Uludağ'da kaybolan dağcı 7 saatlik çalışma ile bulundu

Uludağ'a tırmanırken gideceği yönü şaşırıp kaybolan dağcı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu.

24.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:26Uludağ'da kaybolan dağcı 7 saatlik çalışma ile bulundu
'a tırmanırken gideceği yönü şaşırıp kaybolan dağcı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. Kaybolan dağcının fırtına ve soğuk havada hayatta kalmak için vücudunu ağaç dalları ve yaprakları ile kapladığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saat 19.00'da Uludağ'a tırmanmak isteyen dağcı Halil Çakır (32), bir süre yürüdükten sonra gideceği yönü kaybedince cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT Bursa ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı bulmak için arama çalışması başlattı. İnternetin çekmemesi sebebiyle bulunduğu yeri ekipler ile paylaşamayan Çakır, yolu bulabileceğini düşünerek yürüyüşüne devam etti. Ardından telefonunun şarjı biten Çakır, sinirlenerek yerde bulunan konserve kutusuna tekme atınca jandarma ekipleri sesin geldiği yöne yoğunlaştı. Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Kestel ilçesinin üst kısımlarında Çakır'ı buldu. Kaybolan dağcının fırtına ve soğuk havada hayatta kalmak için vücudunu ağaç dalları ve yaprakları ile kapladığı ortaya çıktı. Çakır, ekiplerle beraber Kestel İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Çakır, birçok yerde tırmanışlar yaptığını belirterek, "Gece Uludağ'da yürüyüş yapıyordum. Kendi yolumu bularak düşüncesiyle uzun süre yürüdüm. Kaybolduğumu anlayınca jandarmayı aradım. Telefonumun şarjı bitince yolda bulduğum tenekeye vurarak yürümeye devam ettim. İstanbul, Karadeniz, Şile'deki bütün ormanlık alanları gezdim. Çeşitli orman yollarından geceleri yürüdüm. Orman yollarını çok iyi kullanırım. Ancak burada orman yolunu bulamadım. Ayrıca internet çekmediği için navigasyonu çalıştıramadım. O nedenle kayboldum. Orman yoluna denk gelseydim kaybolmazdım. Daha önce Erzurum Palandöken'e tırmandım. Ağrı Dağı'na tırmanma deneyimlerim oldu ama başaramadım. Uludağ, doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor. Çok değişik" dedi.

Sağlık kontrolünün ardından Çakır, bir süre dinlendikten sonra ayrıldı. - BURSA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Uludağ, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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