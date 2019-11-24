Haberler » Güncel » Uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı - Haber

Uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı

BURSA Uludağ'da kaybolan dağcı Halil Çakır, jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda bulundu.

24.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:41Uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı

BURSA 'da kaybolan dağcı Halil Çakır, jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda bulundu. Ormanda susuzluk çeken dağcı, gece boyunca ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldığını söyledi.

Dün saat 18.00 sıralarında Uludağ'a tırmanan dağcı Halil Çakır, yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra gideceği yönü şaşırınca, saat 19.00 sıralarında cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı aramaya başladı. Çakır, internet bağlantısının olmaması nedeniyle ekiplere tam olarak koordinat veremezken, yolu bulabilmek için yürüyüşünü sürdürdü. Ormanlık alanda bulduğu tenekeye vurarak sürekli ses çıkaran Çakır'ın sesini duyan ekipler o bölgeye yönelerek Çakır'a ulaştı.

AĞAÇ YAPRAKLARINI EMEREK HAYATTA KALDI

Halil Çakır, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından, saat 02.00 sıralarında Kestel ilçesinin ormanlık alanında bulundu. İlk kontrolü yapılan Çakır, ilk olarak su istedi. 7 saat boyunca susuzluk çeken Çakır, susuzluğunu giderebilmek için ağaç yapraklarını emdiğini söyledi. Ekiplerle beraber Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen dağcı Çakır, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Çakır, ekiplere yaptığı açıklamada, birçok yerde tırmanışlar yaptığını ancak Uludağ'ın hiçbirine benzemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gece Uludağ'da yürüyüş yapıyordum. Kendi yolumu bularak düşüncesiyle uzun süre yürüdüm. Kaybolduğumu anlayınca jandarmayı aradım. Telefonumun şarjı bitince yolda bulduğum tenekeye vurarak yürümeye devam ettim. İstanbul, Karadeniz, Şile'deki bütün ormanlık alanları gezdim. Çeşitli orman yollarından geceleri yürüdüm. Orman yollarını çok iyi kullanırım. Ancak burada orman yolunu bulamadım. Ayrıca internet çekmediği için navigasyonu çalıştıramadım. O nedenle kayboldum. Orman yoluna denk gelseydim kaybolmazdım. Daha önce Erzurum Palandöken'e tırmandım. Ağrı Dağı'na tırmanma deneyimlerim oldu ama başaramadım. Uludağ, doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor. Çok değişik."



Halil Çakır, Jandarma, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:33 İçişleri Bakanlığı: Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
12:32 Şehit uzman onbaşının cenazesi, memleketine uğurlandı
12:32 Bitlis merve öğretmen, köy okulundaki öğrencilerin umudu oldu
12:32 Eskişehir eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü-1
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
12:27 Elazığ'da, 'Öğretmenler Günü' kutlamaları
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:33:35