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Uludağ'da kaybolan dağcılar helikopterle aranıyor

Uludağ'da dün akşam zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları helikopter destekli tüm hızıyla sürüyor.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:46
'da dün akşam zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları helikopter destekli tüm hızıyla sürüyor. 22 saate yakındır zor şartlar altında aranan dağcıların izine henüz rastlanmadı.
Edinilen bilgiye göre, dün zirveye çıkmak için Uludağ'a gelen İstanbullu 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti. Uludağ Karakol Komutanlığının 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan (31) ve Sarp (37) isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu. Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi.
Çok sayıda arama kurtarma ekibi Uludağ'ın her bölgesinden zirveye doğru yürüyüşe geçti. İstanbul'da bir otomobil firmasında çalıştıkları öğrenilen iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına jandarma ve AFAD'ın yanı sıra bu sabah itibariyle gönüllü kuruluşlar NAK, AKUT, İHH, BAKUT ve ANDA ekipleri de katıldı. Uludağ'ın güneydoğu yamacındaki Alaçam köyünden zirveye uzanan yol üzerinde de arama çalışması başlatan ekipler bu güzergah üzerinde de zirveye doğru ilerleyişe geçti.
Öte yandan, birinci ve ikinci oteller bölgesinden keşiş kulübesi diye bilinen dağcı kulübesinin bulunduğu alana çıkan iki ayrı patika yol ile maden ve mandra bölgelerinden de ekipler önce dağcı kulübesinin olduğu bölgeye buradan da Yedigöller bölgesine doğru arama faaliyetlerine başladı. Arama çalışmalarına helikopter de katıldı.
(Samet Doğru - Fatih Çapkın/İHA)
Uludağ'da kaybolan dağcılar helikopterle aranıyor

Jandarma, Uludağ, AFAD, EFE, Güncel

Kaynak: İHA


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