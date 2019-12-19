Uludağ'da kaybolan dağcılar Mert ve Efe'nin cesetleri bulundu - Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

' Uludağ'daki arama çalışmalarında iki cansız beden bulundu' başlıklı haberimizi gelişmeler ve kaynağından alınan bilgilerle toparlayıp yeniden geçiyoruz. DHA.

YENİDEN

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Huzeyfe ÖZDEMİR- Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN-Gürkan DURAL- Muammer İRTEM/BURSA, - ULUDAĞ'a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37) ile ilgili sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının 17'nci günü amatör dağcıların cesetlerine ulaşıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nca yapılan otopside vucutlarında kırıklar olmasına rağmen hipotermi sonucu yaşamını yitirdiği saptanan Sarp ve Alpaslan'ın'ın İstanbul'da defnedileceği belirtildi.

?İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı Uludağ'a gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan sis ve havanın kararması nedeniyle yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayamn aileleri akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT, ANDA ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

ARAMALAR, MONT, BERE VE BATONLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarının 7'nci gününde, Küreklidere Şelalesi yakınlarında Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen kırmızı renkli mont, yeşil renkli bere ve anahtarlık buldu. Bu ipucu üzerine arama-kurtarma çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Çalışmaların 9'uncu gününde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet dağcı batonu bulundu. Bu gelişmelerin ardından Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, termal drone, metal arama dedektörleri ile bu bölgede arama-kurtarma çalışmalarını genişletti.

17 GÜN SONRA 1 KİLOMETRE MESAFEDE İKİ DAĞCININ CESEDİNE ULAŞILDI

İki dağcı için aralıksız yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, Küreklidere Şelalesi yakınlarında kırmızı montun bulunduğu bölgeden 100 metre uzaklıkta, şelale içerisinde Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilen ceset bulundu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, 1 kilometre uzaklıkta, sarp kayalıkların altında ikinci bir ceset daha buldu. Bu cesedin de dağcılardan Mert Alpaslan'a ait olduğu saptındı.

HELİKOPTERLE ALINAN CESETLER, ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GETİRİLDİ

Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ın cansız bedenleri, Jandarma Kriminal ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Jandarmaya bağlı helikoptere bulunduğu bölgeden alındı. Cesetler, ilk olarak Bursa İl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Burada ambulanslara taşınan 2 ceset, daha sonra Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi.

EFE SARP'IN OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Hayatını kaybeden dağcılardan Efe Sarp'ın, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı. Otopsi raporuna göre kafa tasında ve kaburgasında kırıklar olduğu belirlenen Efe Sarp'ın hipotermi sebebiyle hayatını kaybettiği saptandı. Mert Alpaslan'ın otopsi işleminin ise sabah saatlerinde sonuçlanacağı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin, morg önünde geniş güvenlik önlemli aldığı görüldü.

AMATÖR DAĞCILAR İSTANBUL VE AYDIN'DA TOPRAĞA VERİYLECEK

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mert Alpaslan'ın İstanbul'da, Efe Sarp'ın ise Aydın'da defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.