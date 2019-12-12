Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama

ULUDAĞ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin dik vadileri ve uçurumları, halatlı istasyon yardımıyla aşmaları, kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

DİK VADİ VE UÇURUMLAR, HALATLI İSTASYONLARLA AŞILIYOR

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için, halatlı istasyonlar kuruyor. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor. Öte yandan Uludağ'da saat 15.00'ten sonra yoğun kar yağışı ve sis bekleniyor.

- Bursa