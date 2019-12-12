Haberler » Güncel » Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama - Haber

Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama

ULUDAĞ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü.

12.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:31Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama
ULUDAĞ'da, zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmaları devam ederken, ekiplerin dik vadileri ve uçurumları, halatlı istasyon yardımıyla aşmaları, kameralar tarafından görüntülendi.

'dan 'a 1 Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

DİK VADİ VE UÇURUMLAR, HALATLI İSTASYONLARLA AŞILIYOR

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şelaleleri aşmak için, halatlı istasyonlar kuruyor. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor. Öte yandan Uludağ'da saat 15.00'ten sonra yoğun kar yağışı ve sis bekleniyor.


- Bursa

İstanbul, Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:55 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacağını söyledi - Haber
14:54 HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2) - Haber
14:54 Elazığ Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Spor Yaşam Merkezi hizmete sunuldu - Haber
14:54 MSB: 15'inci kara devriyesi tamamlandı - Haber
14:49 Sanat Akademisi'nin genç yeteneğinden Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:55:54