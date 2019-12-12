Uludağ'da kaybolan dağcılara uçurum ve vadi kenarlarında zorlu arama (2)

KAYIP DAĞCININ EŞİNDEN, YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. 2 dağcıya henüz ulaşılamazken, kayıp dağcılardan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı. Burcu Alparslan, paylaşımında şunları dedi:

"Sevgilimi aramaktan vazgeçmeyin ne olur. Vazgeçmeyin ne olur, azaltmayın çalışmaları yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Yaşıyor o, bırakmayın ne olur. Benim kocam aşkım yaşıyor biliyorum. Herkese teşekkür etmek için dönecek. Ne olur ümidinizi kesmeyin, ne olur bırakmayın onu orada ne olur."

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM/BURSA,