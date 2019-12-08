Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi. Arama kurtarma ekipleri, kayıp dağcılardan birinin montu ve beresi buldu.

MONT, MERT ALPASLAN'A AİT

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont ve bere buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli iki dağcı yürüyüş yapmak için gittikleri Bursa Uludağ'da kayboldu. İkiliden haber alınamaması sonrası arama çalışmaları başlatıldı. 1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı, iddialara göre Uludağ'ın zirvesine çıktıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kayboldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JOAK), AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede yaklaşık 350 kişi adeta seferber olmuş durumda.