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Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

Alınan son dakika bilgisine göre, Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan dağcılardan birinin montu ve beresi bulundu. Montun ve berenin bulunmasıyla, arama kurtarma faaliyetlerinin yönü değiştirildi. Arama çalışmaları dere yatağının olduğu bölgede devam edecek.

08.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:41

'da 1 günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi. Arama kurtarma ekipleri, kayıp dağcılardan birinin montu ve beresi buldu.

MONT, MERT ALPASLAN'A AİT

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont ve bere buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli iki dağcı yürüyüş yapmak için gittikleri Bursa Uludağ'da kayboldu. İkiliden alınamaması sonrası arama çalışmaları başlatıldı. 1 Aralık Pazar günü 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı, iddialara göre Uludağ'ın zirvesine çıktıkları esnada bilinmeyen bir nedenle kayboldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JOAK), AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede yaklaşık 350 kişi adeta seferber olmuş durumda.

Kayıp dağcılar gişelerden böyle geçmişKayıp dağcılar gişelerden böyle geçmiş

Helikopterler UludağHelikopterler Uludağ'da indirme yapıyor

İşte kayıp dağcıların son görüntüleriİşte kayıp dağcıların son görüntüleri

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu

Aralık, Uludağ, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
ANTİ YABANCI:Allah yardım etsin. . .
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ZİYAA:Sağ salim bulunurlar inşallah. . . Allah yardımcıları olsun kardeşlerimizin. . .
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- - - - - -:böyle bir havada uyarılara aldırmamak dağa çıkmak ???????????????? inşallah sağ kurtulurlar
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