Haberler » Güncel » Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu - Haber

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

ULUDAĞ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü.

11.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:16Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu
ULUDAĞ'da, 1 'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu.

İstanbul'dan 'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve baton bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalar sırasında Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu. Bulunan batonon, dün bulunan batondan, farklı renkte olduğu bildirildi. Baton, incelenmek üzere Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor.


- Bursa

Jandarma, Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:42 Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu - Haber
16:42 Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (3) - Haber
16:42 Okulda çikolata yerken ölen Mert, toprağa verildi (2) - Haber
16:42 Ölen ayakkabı boyacısının kardeşi, ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu - Haber
16:37 Altıeylül ilçesinde 85 sarsıntı kaydedildi - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:50:04