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Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Cami'ine getirildi.

19.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:08 Uludağ'da kaybolan dağcının eşi sinir krizi geçirdi
'da 1 'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Kuba Cami'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Bursa Uludağ'da, 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan'ın ve Efe Sarp'ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami'inde cenaze töreni düzenleniyor. Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi. Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedilecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Aralık, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA

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