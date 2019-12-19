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Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi

Bursa Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mert Alpaslan'ın cenaze töreninde eşi sinir krizi geçirdi.

19.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:49

'da 1 'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Kuba Cami'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi.

ACILI EŞ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bursa Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan'ın ve Efe Sarp'ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu. Ailesi tarafından cesedi İstanbul'a getirilen Alpaslan için Büyükçekmece Kuba Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Dağcının eşi Burcu Alpaslan, eşinin camiye getirilen tabutunu görünce sinir krizi geçirdi.

YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Kriz geçiren Burcu Alpaslan'ı yakınları sakinleştirme çalıştı. Mert Alpaslan'ın ailesinin taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldukları görüldü. Mert Alpaslan ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlık alanına defnedildi.

Uludağ'da kaybolan dağcının eşi cenazede sinir krizi geçirdi

Büyükçekmece, Aralık, Uludağ, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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