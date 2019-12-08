Haberler » 3. Sayfa » Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı - Haberler

Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, montun içerisinden eldiven çıktı.

08.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:05Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı
'da 1 günü kaybolan 2 dağcıdan Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, montun içerisinden eldiven çıktı.

Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri, gece yarısı yaptığı arama çalışmaları sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti. Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. - BURSA

Uludağ, Aralık, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:59 Son anketlere göre İngiltere'de genel seçimler 'bıçak sırtında', Brexit yine zora girebilir - Haberler
11:53 Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı... Enkazda can pazarı - Haberler
11:52 İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı - Haberler
11:48 Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
11:42 2 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
11:39 Prof. Dr. Canan Karatay: Başından beri tavuk dönere karşıyım, büfelerin önünden geçerken midem bulanıyor - Haberler
11:04 Muharrem İnce'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sitem: İftiraya uğrayana değil kaynaklık edene haber gönderiyor - Haberler
10:25 Eşe yumruk atmak boşanma sebebi - Haberler
10:16 Sürücüsüz araç trafiği birbirine kattı - Haberler
10:12 TSK, Ceren'in katili Özgür Arduç için 15 yıl önce rapor hazırlamış: Saldırgan ve suça meyilli - Haberler
8.12.2019 12:13:21