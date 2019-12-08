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Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan Efe Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, montun içerisinden eldiven çıktı.

08.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:16
'da 1 günü kaybolan 2 dağcıdan Sarp'a ait göller bölgesinde kırmızı mont bulunurken, montun içerisinden eldiven çıktı.
Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri, gece yarısı yaptığı arama çalışmaları sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti. Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
(İHA)
Uludağ'da kaybolan Efe Sarp'ın montu bulundu, içerisinden eldiven çıktı

Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Kaynak: İHA


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