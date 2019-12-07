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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları altıncı gününde

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.

07.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:25
'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor.
Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 212 kişi katılıyor.
Aramalara 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve 1 helikopter havadan destek veriyor.
AFAD tarafından bölgeye getirilen metale duyarlı teknik cihazla da kar kalınlığının bir metreyi aştığı zirve bölgeleri taranıyor.
Yine kar nedeniyle girişleri kapanan mağara ve kuyular da ekipler tarafından açılarak inceleniyor.
Şu ana kadar devam eden çalışmalarda Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığı bildirildi.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları altıncı gününde

Uludağ, Bursa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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