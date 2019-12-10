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Uludağ'da kayıp dağcılara ait olduğu düşünülen baton bulundu

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları devam ederken Bursa Valiliğinden alınan bilgiye göre, Efe Sarp'a ait montun bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, yakındaki bir dere içinde saplanmış ve donmuş halde baton buldu.

10.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:08Uludağ'da kayıp dağcılara ait olduğu düşünülen baton bulundu

'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

Valiliğinden yapılan açıklamada, arama faaliyetlerinin, kayıp dağcılardan Sarp'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle drone ile bu alan esas alınarak sürdürüldüğü belirtildi.

TIRMANIŞ BATONU BULUNDU

Daha önce bulunan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette tırmanış batonu bulunduğu belirtilerek, baton çevresinde detaylı arama yapıldığı, bir iz ve bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

95 KURTARMA PERSONELİ KATILDI

Açıklamada, "Arama çalışmalarına, bir İnsanlı Keşif Uçağı, 3 helikopter, 4 Jandarma asayiş timi, 1 JÖH timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 51 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 95 kurtarma personeli katılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.


Jandarma, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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