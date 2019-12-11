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Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 10. gününde de devam ediliyor.

11.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:44Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor

'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 10. gününde de devam ediliyor.

Valiliğinden yapılan açıklamada, arama faaliyetlerinin, kayıp dağcılardan Sarp'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle drone ile bu alan esas alınarak sürdürüldüğü belirtildi.

Dün bulunan yürüyüş sopasına (baton) yaklaşık 10 metre uzaklıkta suyun üst kısmında farklı bir baton daha bulunduğu anımsatılarak, burada detaylı arama yapıldığı, henüz bir iz ve bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Arama çalışmalarına, bir İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter, 4 Jandarma asayiş timi, 1 JÖH timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 32 sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 143 kurtarma personeli katılmaktadır." bilgisi de verildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.


Jandarma, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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