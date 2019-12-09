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Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge "drone" ile görüntülendi

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.

09.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:36Uludağ'da kaybolan iki kişinin arandığı bölge
'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mert Alpaslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, 4 jandarma asayiş timi, 4 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 40 sivil arama kurtarma gönüllüsü olmak üzere 161 kurtarma personeli katılıyor.
Montun, Küreklidere bölgesinde bulunmasından dolayı drone ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çapında tarama yapıldı. Aramalarda, iki arkadaşın üzerindeki metalleri tespit etmek için dedektörün yanı sıra jandarma tarafından termal özellikli drone da kullanıldı.
Öte yandan, çalışma yapılan alan, Küreklidere'nin doğu kısmında aramalara destek veren Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince drone ile havadan görüntülendi.
Çalışmalarda, dün Sarp'a ait mont ve cebinden çıkan bere ile anahtarların dışında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanamadı.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Jandarma, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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