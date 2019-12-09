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Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde

Uludağ'da iki arkadaşın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.

09.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:52Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sekizinci gününde
'da iki arkadaşın kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor.
Mert Alpaslan ve Sarp için yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, 75 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 sivil arama kurtarma gönüllüsünün de aralarında olduğu 216 kurtarma personeli katılıyor.
AFAD koordinesinde süren aramalar, Efe Sarp'ın montu, beresi ve iki anahtarının bulunduğu Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde yoğunlaştırıldı. Sarp ve engebeli arazide detaylı çalışma yapılıyor.
Ayrıca aramalarda bir savunma sanayi firması tarafından özel olarak üretilen "drone" da kullanılıyor.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Jandarma, Uludağ, AFAD, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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