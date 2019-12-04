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Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme

AKUT, 1 Aralık Pazar günü akşamı Uludağ'a gelen ve 3 gündür kendilerinden haber alınamayan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı aramak üzere başlatılan çalışmalarla ilgili bir açıklama yayınladı.

04.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:52Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme

AKUT, 'da 1 Pazar günü saat 19.15 itibari ile kendilerinden alınamayan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı aramak üzere başlatılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayınladı.

İki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarına 1 Aralık tarihinde gece saatlerinde AKUT ekibinin de katıldığı belirtilen açıklamada, "23.00 itibariyle sahada bulunan 4 kişilik ekibimizin hava ve zor şartlar nedeniyle dere yatağının üzerinden geçtikleri bölgeden çıkış noktasını bulmak için sabahı bekleme kararı aldıkları ancak desteğe ihtiyacı olabilecekleri bilgisini almış ve hızla gerekli durum değerlendirmelerini yapmış bulunmaktayız. Bilgi operasyon merkezine ulaştığı an itibariyle ekibimizle sürekli iletişim sağlanmış ve durumları kontrol edilmektedir" denildi.

AKUT açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün operasyon merkezinde yapılan değerlendirme toplantısı ardından AFAD, JAK ve AKUT'tan oluşan destek ekibi çıkış noktasını dışarıdan sağlayarak 4 arkadaşımızı mahsur kaldıkları alandan almak üzere sahaya çıkmıştır. Mahsur kalan 4 kişilik ekibimiz ile saat 14.54 itibariyle görsel temas 16.00 itibariyle de fiziksel temas kurulmuştur. Ekipler şuan arkadaşlarımızı güvenli bölgeye almak için çalışma yürütmektedir.

Unutmamak gerekir ki karşılıksız yardımseverlik ilkesi ve üstün bir özveriyle çalışan ekiplerimiz de yer aldıkları operasyon türlerine göre gerekirse hiç düşünmeden kendi hayatlarını da riske atarak yardım için çalışıyorlar. Zaman zaman bizler için de riskli durumlar gerçekleşebiliyor. Şuan da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Önceliğimiz kendi ekip arkadaşlarımızı sağ salim güvenli bölgeye alabilmek. Ekibin kaybolduğu ya da farklı bilgilerle bazı haberlerin dolaşıma girdiğini görmekteyiz. Bu tarz bilgilere itibar etmemenizi, 140 kişi ile devam eden bir operasyon olduğunu, sahada desteğe ihtiyacı olan arkadaşlarımızın da ailelerinin endişesini anlayışla karşılayacağınızı düşünerek gelişmelere dair bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. AKUT bugüne dek, karşılıksız, yardımseverlik ve gönüllülük ilkeleri ile ülkenin dört bir yanında yeri gelip kendi canını riske atarak yardıma ihtiyacı olan tüm canlılara yardım elini uzatmıştır. Ülkemizi tüm dünyada başarıyla temsil eden, ülkenin ilk gönüllü arama-kurtarma ekibi olan AKUT operasyonel kabiliyeti olan tüm konularda profesyonel olarak eğitimlerini almış, sürekli kendini geliştirmeye devam etmektedir."

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Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

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