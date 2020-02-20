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Uludağ'da kayıp dağcıyı arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da gerçeği aratmayan arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

20.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:10Uludağ'da kayıp dağcıyı arama kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'da gerçeği aratmayan arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında, tırmanış yaptığı sırada kaybolan bir dağcının yeri drone ile tespit edilip kurtarılması senaryosu canlandırıldı.
Kar motorlarıyla Uludağ'ın eteklerine çıkan ekipler, önce kayıp dağcının yerini tespit etmeye çalıştı.
Drone ile yapılan taramada, dağcının ayak izlerinin bulunmasının ardından yeri belirlendi.
Arama kurtarma ekibinin kısa sürede ulaştığı dağcı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra "Oteller Bölgesi"ne götürüldü.

Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: AA

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