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Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Bursa Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 40'ıncı saatini doldurdu.

03.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26Uludağ'da kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 40'ıncı saatini doldurdu. Kayıp dağcıların ayak izlerinin bulunduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Ekiplerin arama çalışmaları hız kesmeden hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Bursa Uludağ'da iki gün önce zirveye tırmanmak için gelen ve kaybolan iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları 40'ıncı saatini doldurdu. Arama çalışmaları devam ederken dün akşam saatlerinde dağcıların ayak izlerine ulaşılmış, arama çalışmaları o bölgede yoğunluk kazanmıştı. İki dağcının ayak izlerinin bulunduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde dağcıların ayak izlerinin bulunduğu nokta ve arama kurtarma ekiplerinin ıslık ve düdükle arama çalışmaları da görülüyor.

Diğer yandan, sabah saatlerinde başlayan aramalardan da gelen görüntülerde ekiplerin kar motorlarıyla engebeli ve kar kalınlığının yüksek olduğu alanda sesli arama yaptığı görüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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