Haberler » 3. Sayfa » Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 86 saate ulaştı - Haberler

Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 86 saate ulaştı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan iki amatör dağcıdan dördüncü günde de haber alınamadı.

05.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:25Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları 86 saate ulaştı
'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra olumsuz hava şartları nedeniyle yönlerini kaybedip, kaybolan iki amatör dağcıdan dördüncü günde de alınamadı.

Uludağ'a geçtiğimiz Pazar günü zirveye tırmanış yapmak için gelen iki amatör dağcı Mert Alpaslan ve Sarp'tan aradan dört gün geçmesine rağmen hala haber alınamadı. Arama ve kurtarma çalışmaları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), ANDA arama kurtarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 259 kişi görev alıyor. Uludağ bölgesin de 86 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı.

Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle gece çalışmalara zaman zaman ara verildi. Günün ilk ışıklarında yağışın etkisini yitirdiği, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava koşullarının elverişli olması halinde aramalara Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopterle destek vereceği öğrenildi. - BURSA

Uludağ, Bursa, AFAD, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:56 AK Parti'li Akbaşoğlu: "Muhalefet yalan siyasetine, algı yönetimine başvuruyor" - Haberler
12:55 Hindistan'da tecavüz mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı - Haberler
12:53 'Son Durak' operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi - Haberler
12:48 Dışişleri Komisyonu Libya ile yapılan mutabakatı görüşmek üzere toplandı - Haberler
12:47 Hindistan'da katliam gibi kaza: 15 ölü, 30 yaralı - Haberler
12:31 İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler - Haberler
12:11 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haberler
11:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? - Haberler
11:11 Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım - Haberler
5.12.2019 13:05:58