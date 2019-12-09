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Uludağ'da kayıp olan iki dağcı drone ile arandı

Uludağ'da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi.

09.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:04Uludağ'da kayıp olan iki dağcı drone ile arandı
'da 1 günü kaybolan 2 dağcıdan ilk defa iz bulunması, arama kurtarma çalışmalarının yönünü değiştirdi. Efe Sarp'a ait olan montun bulunduğu Kürekli şelalesi ve civarı drone ile görüntülendi.

Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Aslan'ı arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu. Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan'ın Uludağ'a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti. Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi. Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sekizinci günde ise ekipler montun bulunduğu bölgede drone ile görüntüledi. - BURSA

Aralık, Uludağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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