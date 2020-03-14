Uludağ'da korona tedbiri
Uludağ'da korona tedbiri Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Uludağ'da telesiyejler ilaçlandı Dünyayı sarsan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı.
14.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:53
Uludağ 'da korona tedbiriYerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı Uludağ'da telesiyejler ilaçlandı
BURSA - Dünyayı sarsan korona virüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Çok sayıda turistin akın ettiği Uludağ'da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerine de sıçrayan korona virüse karşı tedbirler devam ediyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin azaldığı Uludağ'da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen telesiyej yetkilileri, "Uludağ'da korona virüs ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Biz her türlü olumsuzluğa karşı ilaçlama yaparak dezenfekte ettik. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla Uludağ'a gelerek keyifli bir gün geçirebilirler" ifadesinde bulundu.
BURSA - Dünyayı sarsan korona virüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından tedbirler artırıldı. Çok sayıda turistin akın ettiği Uludağ'da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Çin ve İtalya'da etkisini gösteren, dünyanın farklı ülkelerine de sıçrayan korona virüse karşı tedbirler devam ediyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da da telesiyejler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin azaldığı Uludağ'da herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen telesiyej yetkilileri, "Uludağ'da korona virüs ile ilgili herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Biz her türlü olumsuzluğa karşı ilaçlama yaparak dezenfekte ettik. Yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla Uludağ'a gelerek keyifli bir gün geçirebilirler" ifadesinde bulundu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Uludağ'da korona tedbiri
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