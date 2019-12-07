Haberler » 3. Sayfa » Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı - Haberler

Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı

Uludağ'da altı gün önce zirveye doğru yürüyüşe çıkan ve sonrasında sis ve tipinin bastırmasıyla yönlerini kaybedip kaybolduğu düşünülen iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

07.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:32Uludağ'da mağara ve kuyulardaki kazım çalışmaları başladı
'da altı gün önce zirveye doğru yürüyüşe çıkan ve sonrasında sis ve tipinin bastırmasıyla yönlerini kaybedip kaybolduğu düşünülen iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler aramanın altıncı gününde keşiş tepesinin sırtlarında bulunan ve zirvenin alt kısmında kalan ve iki kayıp dağcının sığınabileceğini düşündüğü mağara ve kuyularda arama yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Uludağ kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmaları altıncı gününde de devam ediyor. Ekipler beş gündür yaptıkları çalışmalar sonucunda iki dağcıya ait ne bir iz nede emare bulunabildi. Bugün termal dedektörlerlede ikinci günde de aramaya çıkan ekipler bir iz bulamadı. İki kayıp dağcının 1 Aralık günü ailelerine biz buraya gidiyoruz diyerek attıkları fotoğrafta da gözüken keşiş tepesinin altındaki bu mağarada ekipler mağaranın kapısına biriken iki metrelik karı kazıdıktan sonra içeri girmeyi başardı. Ekiplerin mağara içerisindeki arama çalışmaları devam ediyor. O anlar ise kameralara yansıdı. - BURSA

Uludağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:56 Fransa'da grev hayatı felç etti - Haberler
11:55 İğne tedavisiyle uyuşturucu bağımlılarına umut oldu - Haberler
11:52 İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı - Haberler
11:50 ABD: Ruslar Libya'da 'drone'umuzu düşürdü - Haberler
11:50 Uyuşturucu ticareti yapan 2 zanlıya tutuklama - Haberler
11:06 Belediye başkanı, vatandaşın market borcunu kapattı - Haberler
10:42 Hindistan'da tecavüzcüsü tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
10:40 Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu - Haberler
10:32 Batman'da cinayet anı kamerada! Akrabası tarafından vurulan adam öldü - Haberler
10:30 Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan yeni iddia: En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer'dir - Haberler
7.12.2019 12:01:40