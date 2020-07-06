Uludağ'da mahsur kalan kadın kurtarıldı - BURSA

Bursa'da, Uludağ'da yürüyüş sırasında düşerek mahsur kalan kadını ekipler kurtardı.

06.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:50
Bursa'da, Uludağ'da yürüyüş sırasında düşerek mahsur kalan kadını ekipler kurtardı.
Bakacak mevkisine gelen 4 kişilik aileden ismi öğrenilemeyen bir kadın, yürüyüş sırasında ayağı kayınca yamaçtan düştü.
Başını çarparak yaralanan kadını, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ailesi, bunu başaramayınca arama kurtarma görevlilerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, yaralıyı sedyeye alıp yola çıkardı.
Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Uludağ’da mahsur kalan kadın kurtarıldı - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: Uludağ, Bursa, Güncel, Haber
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