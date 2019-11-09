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Uludağ'da nefes kesen müthiş keşif

Uludağ'da nefes kesen müthiş keşif Aras şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildiBURSA - Bursa'da Uludağ' ın zirvesinin güneyinde yer alan Aras Şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildi.

09.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:20
'da nefes kesen müthiş keşif
Aras şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildi
BURSA - 'da Uludağ' ın zirvesinin güneyinde yer alan Aras Şelalesi gözelerinde 100 metrelik mağara keşfedildi. Uzmanların zor şartlarda yaptığı keşif kamera ile görüntülendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Müdürlüğü desteğiyle ULUDAK (Uludağ Dağcılık Kulübü) ve MAD (Mağara Araştırma Derneği) ortak faaliyeti olarak yapılan araştırmada, Uludağ'ın güney yüzünde Aras şelalesinin gözelerinde, 100 metreye ulaşan mağara, ilk kez İsmet Şentürk'ün fotoğraflarıyla görüntülenerek haritalandı.
Mağara Araştırma Derneği Bursa Şube Başkanı Attila Ülgen, "Dik bir yamacın kenarında yalaşık 15 metre yüksekte bulunan mağaranın içi uzun yıllardır merak konusuydu. Ancak iyi bir kaya tırmanışçısının tırmanabileceği kadar yüksekte bulunan mağaraya 2015 yılı Nisan ayında giden Uludak ekibi, öncesinde düşen çığ sebebiyle mağaranın önüne yığılan kar sayesinde mağaraya kolayca ulaşıp mağara hakkında bilgi sahibi olmuştu. Bu kez gereken ekipman ile birlikte iki derneğin ortak çalışmasıyla mağaranın tamamı haritalandı. Suyun çok olduğu zamanlarda girilmesi mümkün olmayan mağara amatörler için tehlikeli olabilir. Oldukça soğuk suda göğüs hizasına kadar suya girilerek gezilen mağara, dar ve suyun aşındırmasıyla oldukça keskin kayalar içeriyor. Mağaranın ağzına tepeden hat döşeyerek inen ekip içerideki soğuk suyun etkisiyle biraz zorlandıklar. Mağaracılarla dağcıların ortak çalışmaları ile henüz açığa çıkmamış başka mağaraların da tescili yapılarak envantere kazandırılacak" dedi.
Uludağ'da nefes kesen müthiş keşif

Uludağ, Bursa, Genel

Kaynak: İHA


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