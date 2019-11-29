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Uludağ'da oteller ve festivaller hazır, kar yağışı bekleniyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sezonun açılmasına sayılı günler kalmasına rağmen, beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi.

29.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:48Uludağ'da oteller ve festivaller hazır, kar yağışı bekleniyor
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'da, sezonun açılmasına sayılı günler kalmasına rağmen, beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Hazırlıkların tamamlandığını belirten otel işletmecileri ile erken rezervasyona ilgi gösteren yeri ve yabancı turistler, dört gözle kar yağışını bekliyor.

Uludağ'da sezonun yaklaşması ile birlikte hazırlıklar sürerken, beklenen kar henüz gelmedi. Geçen yıl 28 Ekim'de erken gelen kar, yeni sezonun başlamasına günler kalmasına rağmen hala yağmadı. Kar yağışının gecikmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, oteller erken rezervasyonun da sonuna yaklaştı. Bu kış sezonunda 3 müzik festivalinin yapılacağı ve ünlü sanatçıların sahne alacağı Uludağ'da, yılbaşını geçirmek isteyenler yaz aylarından itibaren yerlerini ayırtmaya başladı.

'BU SENE DE KARIN ERKEN YAĞMASI BEKLENİYORDU'

Otellerde hazırlıkların bittiğini belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Herkes hazırlığını tamamladı. Otellerimiz 1 Aralık'ta açılacak. Geçtiğimiz yıl ve bir önceki yıl kış erken geldi. Bu sene de aynısı beklendi ama devamı yok. Hava tahminlerine baktığımız zaman pazar günü kar görünüyor" dedi.

'SEZONA TALEPLER İYİ'

Erken rezervasyonların sonuna gelindiğini söyleyen Türk, "Ciddi bir talep var çünkü Temmuz ayından beri satış yapıyoruz. Dolayısıyla kış ve kayak severler oldukça ilgi gösteriyor" dedi.


- Bursa

Uludağ, Güncel

Kaynak: DHA

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