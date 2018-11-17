Uludağ'da Oteller Yeni Sezona Dolu Başlayacak

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:57



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:57

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da erken gelen kar, hem işletmecilerin, hem de tatilcilerin yüzünü güldürdü. Aralık ayının ilk haftasında sezonu açacak olan otellerde, erken rezervasyonlar ile doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.Uludağ'a erken yağan kar, hem işletmecileri, hem de tatilcileri sevindirdi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı beyaz cennette, işletmelerde son hazırlıklar da tamamladı. Yaz boyunca tadilatta olan oteller ve otellere ait pistler tamamlandı. Yeni sezonun Aralık ayının ilk haftasında başlayacağı bildirildi. Toplamda 300 bin 980 metre uzunluğuna sahip 20 kayak pisti ve 6 bin 500 yatak kapasiteli 18 otel bulunan Uludağ, yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.Uludağ'da bir otelin genel müdürlüğünü yapan Murat Pınarcı, erken gelen kar yağışıyla işletmeciler olarak sevindiklerini belirtti. Pınarcı, "Bu yıl kış erken geldi. Aralık ayı itibariyle sezona gireceğiz. Yaz boyunca otelimizde tadilat vardı. Son değişikliklerimizi tamamladık. Karın yağmasıyla telefonlarımız da susmaz oldu. Rezervasyon almaya başladık. Erken rezervasyonlarla doluluk oranımız yüzde 70'e kadar ulaştı. Daha sonra yılbaşı tatili, sömestr ve kar festivalleri var. Genellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerimiz daha fazla. Bunun arkasından Azerbaycan ve İran gelirken, Avrupa'dan ise Belçika, İngiltere ve Hollanda'dan misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. İşletmeciler olarak, önceki sezonlara göre, bu sezondan daha çok ümitliyiz. Hem bu sezonun, hem de kış şartlarının daha yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.- Bursa