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Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada

BURSA'da, Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nce milli park içinde yaban hayvanları besleniyor.

13.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:06
Uludağ'da, yaban hayvanlarının beslenme anı kamerada

BURSA'da, Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nce milli park içinde yaban hayvanları besleniyor. Ayı ve tilkilerin beslenme anları görüntülenirken, bölgede sokak hayvanları da unutulmuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle halk, evinde kalmaya özen gösterirken, Bursa 'da yaban ve sokak hayvanları da unutulmadı. Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli noktalara et ve ekmeklerden oluşan yiyecekleri bırakıyor. Aynı zamanda yem noktasına yerleştirilen kamera ile ayı ve tilkilerin beslenme anları kaydediliyor. Görevliler tarafından milli park içindeki sokak hayvanları için da besleniyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Park Müdürlüğü, Uludağ, Bursa, Güncel
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