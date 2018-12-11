Uludağ'da Yeni Sezon Hazırlıkları Sürüyor

11 Aralık 2018 Salı 11:06



11 Aralık 2018 Salı 11:06

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkisini artırdı. 14 Aralık'ta açılacak yeni sezon için işletmeciler hazırlıklarını sürdürüyor.Yeni sezonun 14 Aralık'ta açılacağı Uludağ'da, hafta sonu günübirlikçi tatilcilerle yoğunluk yaşandı. Yağışın etkisini artırdığı, kar kalınlığının ortalama 30 santim olarak ölçüldüğü Uludağ'da, işletmeler ise sezon açılışı için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışlar hafta boyunca etkisini artırarak devam edecek.Aralık ayının kendileri için önemli olduğunu belirten otel işletmecisi Ozan Yuvacı, "Hafta sonu yoğunluğumuz vardı ama pistleri tam açamadığımızdan misafirler genellikle kayak pisti olan yerleri tercih etti. Dünden itibaren yoğun bir kar yağışı başladı. Biz bu sene suni kar uygulamasına geçtik. Pistleri biraz daha suni kar uygulamasıyla güçlendirdik. Bu yağan kar ile cuma günü itibariyle pistler tamamen hazır hale gelir. Hafta içi doluluk oranımız yüzde 30 seviyesinde, hafta sonu ise yüzde 70'lere çıkıyor. Ocak ve şubat ayları zaten dolu geçiyor. Önemli olan aralık ayını dolu geçirmek" dedi. - Bursa